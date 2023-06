Ante el arranque de su sucesión presidencial en Morena, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que asistimos ante un hecho inédito, nunca visto, donde por primera vez no hay dedazo, tapado y no hay imposición del Ejecutivo para elegir a su candidato.

"Estamos asistiendo a un hecho inédito, algo nunca visto, porque durante mucho tiempo fue el dedazo, el tapado, la imposición del Presidente, era el que designaba al sucesor. Hablamos de siglos, y por primera vez no hay tapado, no hay dedazo, no hay imposición, en el caso que nos corresponde".

En conferencia de prensa “mañanera”, el jefe del Ejecutivo dijo que en el caso del bloque conservador –PRI-PAN-PRD- van a consultar con los "mandamás", "con los oligarcas", para buscar el acuerdo, como lo han hecho en los últimos tiempos.

"Por ejemplo, Claudio X González (Laporte) papá tuvo una destacada participación con Fox, sobre todo en la imposición de Felipe Calderón con el fraude electoral, y se agruparon en la pasada elección presidencial para enfrentarnos, crearon un grupo, ahí estuvo Krauze y otros, primero fue Pejeleaks y luego el Grupo Berlín, todos aportaron muchísimo dinero, ya estuvo a cargo de Claudio Hijo, entonces empezó a destacar y ya se convirtió en el Jefe".

OA