Luego de que autoridades estadounidenses comentaron que para combatir a los narcotraficantes mexicanos es necesario invadir el norte del país, el Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que a Estados Unidos no le importar entender el fondo del problema.

En un tweet indicó que el país del norte no atiende las causas del elevado consumo de fentanilo entre sus ciudadanos, que no fortalecen los valores morales, culturales y espirituales de las juventudes.

‘‘Amenazan con invadir, venden armas de alto poder en sus tianguis, no hacen nada por sus jóvenes, padecen -lamentablemente- de la terrible y mortal pandemia del fentanilo, pero no atienden las causas. No les preocupa el bienestar, sólo el dinero, ni fortalecen valores morales, culturales y espirituales; tampoco limitan el consumo de drogas, por el contrario, lo fomentan hasta en el deporte. Es penoso y decadente’', argumentó el morenista.

En los últimos días, López Obrador se ha lanzado duramente contra el gobierno de Joe Biden por no emprender una campaña determinada contra el consumo del fentanilo y no frenar la venta de armas de alto poder entre la población civil, las cuales, acusa, se trafican a México para llegar al poder de los cárteles de la droga.

También ha criticado duramente la propuesta de legisladores republicanos como Lindsey Graham sobre declarar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas a fin de que intervenga el Ejército de Estados Unidos, lo que el Presidente López Obrador llama un intento de invasión al país.

CR