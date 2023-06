El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no acepta chantajes de quienes hacen movimientos para parar obras prioritarias como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico del Istmo.

En Palacio Nacional, López Obrador aseguró que estos opositores lo único que quieren es obtener dinero y lucrar con movimientos como, afirmó, ocurría en sexenios pasados en donde era "la robadera en general".

"Solo somos administradores del dinero del pueblo y que tenemos que cuidar el presupuesto. El presupuesto no es del gobierno, es del pueblo, entonces no es dilapidar el dinero del pueblo, hay que cuidarlo. Por eso no aceptamos chantajes de quienes nos hacen movimientos para pararnos las obras, del Tren Maya o en el Istmo, y quieren dinero como era antes que había organizaciones que lucraban con movimientos".

"Se iba a hacer una obra y sacaban y sacaban muchísimo dinero para permitir que se construya la obra para que se liberara el derecho de vía y como robaban los de arriba y robaban los de en medio, pues todo estaba permitido. Era la robadera en general y por eso no alcanzaba el presupuesto y tenían que aumentar el precio de las gasolinas, de los impuestos, porque todo lo derrochaban, todo era moche, todo era falsear", dijo.

Ejemplo de esto, recordó en su conferencia de prensa matutina, López Obrador señaló que cuando se construía el fallido Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) había un sindicato de transportistas que controlaba todo, ellos ponían el precio del material que se transportaba y que incluso vendían gasolina robada.

"Había un sindicato que controlaba todo, un sindicato de transportistas, cobraban lo que querían por el material que transportaban. Tenía el control de las puertas y bueno vendían hasta el huachicol, compraban cerros como se necesitaba muchísimo para llenar o rellenar el Lago de Texcoco. Acabaron con cerros completos y ellos compraban y ellos vendían la grava a precios elevadísimos, pero esto ya no se permite", agregó.

