Al manifestar que "hemos hecho todo", el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no ha quedado a deber a la madres y familiares de desaparecidos pues afirmó que su gobierno ha hecho todo para atender sus demandas.

"Presidente, ¿no considera que su gobierno les ha quedado a deber (a las madres y familiares de desaparecidos)?", se le preguntó en conferencia de prensa.

"No, no, eso es lo que pueden pensar en tu revista, Proceso, y en otros de la llamada sociedad civil o de organizaciones independientes, no gubernamentales, pero no, hemos hecho todo y vamos a seguir trabajando con ese propósito", contestó.

En Palacio Nacional, aseguró que constantemente, en las giras de fines de semana habla con madres y familiares de desaparecidos, pero lo que no se permite es que se utilice estos casos dolorosos con propósitos politiqueros.

Acusó que hay una campaña en medios "utilizando de manera vil todo lo que les ayude a atacar al gobierno".

"Estamos atendiéndolo constantemente. En todas las giras hablo con madres, con familiares de desaparecidos, lo que no permitimos es que se utilicen estos casos tan lamentables, tristes, dolorosos, con propósitos politiqueros, es que hay la verdad mucha manipulación de medios como ustedes, con todo respeto, como Proceso, Reforma, Loret de Mola, Ciro Gómez Leyva, Carmen Aristegui, ya todos, por lo general entonces es una campaña en contra utilizando de manera vil todo lo que les ayude a atacar al gobierno", dijo.

vll