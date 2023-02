El excandidato presidencial, Ricardo Anaya recordó la controversia suscitada en Querétaro el 5 de febrero, cuando durante la celebración del aniversario de la Constitución, el Presidente López Obrador "mandó a la orilla" del presídium a la Presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, y al Presidente del Congreso, Santiago Creel, dando preferencia a los generales del Ejército y a su propio secretario de Gobernación.

"Ni el día que se celebra la Constitución la quiere respetar. Tenemos un Presidente que simple y sencillamente no respeta la ley. La raíz, la causa de gran parte de los errores que comete López Obrador es la creencia que salió a relucir cuando dijo: 'No me vengan con ese cuento de que la ley es la ley'", acusó.

Anaya Cortés sostuvo que, a cuatro años de ser Presidente, "López Obrador no entiende que no es un emperador".

"No lo entiende y por eso se rodea de sus generales. No lo entiende y por eso se fue a vivir a un Palacio, mil veces más lujoso que lo que eran Los Pinos. Y quizá lo más grave es que a cuatro años de ser Presidente, no entiende que es Presidente de todas y de todos los mexicanos", aseveró.

El líder guinda expuso que, por ese motivo, cuando la gente de clase media en 2021 decidió no votar por Morena en la Ciudad de México, "hizo su berrinche y se le fue encima con todo a la clase media", declarando que las personas "con licenciatura, con maestría, con doctorado", tienen "una actitud aspiracionista": "Como si tener aspiraciones en la vida fuera algo malo".

Consideró que a cuatro años de ser Presidente, López Obrador solo quiere gobernar para los suyos, los que reciben las ayudas de su gobierno.

"Pero aquí viene lo más grave y triste. Ni siquiera está con los más pobres por verdadera convicción. El otro día, yo creo ya andaba cansado y se le salió la verdad, cuando dijo que apoya a los pobres por pura estrategia política. Lo dijo tal cual", recordó.

Ricardo Anaya señaló que hoy más que nunca, "los mexicanos tenemos que volver a creer que la ley es la medida, que el diálogo entre quienes pensamos distinto es el camino, y que la unidad –no la polarización, no la división, no el pleito-, la unidad es el mejor motor. Ojalá que muy pronto volvamos a caminar todas y todos juntos".

vll