El Presidente Andrés Manuel López Obrador y el exmandatario mexicano, Ernesto Zedillo, han tenido días de enfrentamientos a través de críticas mutuas y se enmarcan justo en una etapa previa a la publicación de un libro del titular del Ejecutivo federal sobre su antecesor.

Ho, el Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las críticas del expresidente Ernesto Zedillo y dijo que "es un representante de la oligarquía" y su gobierno fue faccioso, no fue democrático, sino una fachada de democracia porque se dedicó a rescatar a los de arriba de la crisis y no a proteger al pueblo.

Durante su conferencia "mañanera" fue cuestionado por lo dicho por Zedillo en el sentido de que hay que evitar la regresión democrática y cuestionó el populismo en América Latina, a lo cual López Obrador rechazó las críticas y anunció que en el libro que presentará en febrero "trato lo que pienso de él".

"Lo siguen apoyando a él, lo reconocen porque seguramente fueron los que lo invitaron, como no lo van a apoyar si les entregó bienes del pueblo, de la nación, si los rescató de la crisis, él es un representante de la oligarquía", indicó.

Sin embargo, dijo que Zedillo tiene derecho a expresarse, pero piensa distinto que él, porque el expresidente es un modelo del neoliberalismo y nosotros protegemos a las mayorías.

"Piensa como muchos otros que el populismo es paternalismo, porque lo que se le da a los pobres, le llaman así paternalismo, populismo y lo que se le dan los de arriba, ellos les llaman fomento o rescate", argumentó.

"No coincidimos porque, por ejemplo, cuando él estuvo de Presidente, yo sostengo que no había democracia… porque la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo, quien no gobernó para el pueblo, que gobernó para los de arriba y eso según la definición aristotélica, si somos rigurosos en los conceptuales se llama oligarquía con fachada de democracia, discurso democrático".

López Obrador expresó que Zedillo no tenía por qué contestar las cuatro preguntas que le planteó en su "mañanera" sobre el Fobaproa, pensiones, trenes de pasajeros y salario mínimo.

