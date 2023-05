Luego de que se otorgó una suspensión definitiva que ordenaba frenar la tala o desmonte de arbolado y vegetación en los tramos 3, 4, 5 Norte y 6 del Tren Maya, el Presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en su “mañanera” del 29 de mayo que no habían sido notificados y advirtió que los opositores seguirían queriendo parar las obras.

“Pero no van a poder porque, de acuerdo con la Constitución, a las leyes, tenemos nosotros el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo. No se van a poder cancelar las obras, no se puede”.

"Una cosa es que violen la Constitución —a ver, que me digan los ministros si no la están violando— cobrando más de lo que cobra el presidente, y otra es ya querer dar un golpe de Estado neutralizando al Poder Ejecutivo; o sea, que ya no ejecutemos nada. Es cancelar un poder, sería un golpe de Estado técnico", expresó López Obrador.

García Vilchis acusa tergiversación en dichos de López Obrador

Elizabeth García Vilchis, lectora de la sección "quién es quién en las mentiras de la semana", acusó que medios y periodistas tergiversaron los dichos de López Obrador sobre el golpe de Estado técnico.

▶▶▶ No te pierdas: Corte se propone dar un golpe de Estado técnico, dice López Obrador

"Se lanzaron a decir muchas cosas en contra de los dichos del presidente, como que es un discurso antidemocrático, que es un discurso peligroso, que polariza y que amenaza a la Corte. ¡Cómo ven! ¡Primero fue el INE no se toca y ahora la Corte no se toca!", dijo García Vilchis.

La lectora de "las mentiras de la semana" señaló "discurso de odio" y "clasismo" de quienes apoyaron el desalojo de un plantón frente a la Corte.

OA