AMLO: Eugenio Derbez responde a las acusaciones del Presidente

Este viernes, el actor Eugenio Derbez respondió a las acusaciones que lanzó el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien criticó la campaña que lanzaron activistas y artistas en contra del Tren Maya.

“Convencen o contratan a ambientalistas supuestamente preocupados por la defensa del medioambiente y empiezan una campaña en contra del Tren Maya”, afirmó López Obrador.

¿Qué respondió Eugenio Derbez?

En una entrevista el actor dijo que ni las celebridades ni los ambientalistas recibieron pago alguno por realizar la campaña.

“Aclaró que nadie nos contrató, nadie nos pagó, no hay bandera política. Yo no soy de ningún partido político”, aclaró el comediante.

“Creo que el león cree que todos son de su condición. Yo no recibo sobres amarillos, yo no necesito eso. Me gano el dinero con el sudor de mi frente” concluyó.

¡Necesitamos la selva y el agua, no un tren! Firma para frenar el Tramo 5 del Tren Maya: https://t.co/pFyn3Cpoxr



Un centenar de comunidades de artistas, pueblos originarios, académicos, especialistas y sociedad civil nos sumamos a la campaña nacional de @selvamedeltren ✊. pic.twitter.com/SUTj0qIwLA — Greenpeace México (@greenpeacemx) March 22, 2022

El pasado 22 de marzo fueron difundidos varios vídeos donde Eugenio Derbez, Kate del Castillo, Natalia Lafourcade, Omar Chaparro, Ana Claudia Talancón, Rubén Albarrán, Bárbara Mori y Omar Chaparro, se pronunciaron en contra del Tren Maya bajo la campaña “Sálvame Del Tren”.

TWITTER/ @EugenioDerbez

La campaña surge luego de que el Tramo 5 Sur del tren sufriera modificaciones, que aseguran amenazan el sistema de ríos subterráneos más grande del mundo; además, afirman que las modificaciones se hicieron sin realizar estudios de impacto previamente.

