AMLO: "En 2012, no me dejé besar por Sicilia, lo sentía falso" ante las críticas a su gobierno

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: “Ya se pasó”, respecto a los comentarios dichos por Javier Sicilia donde lo compara con Hitler. El Presidente recordó que desde 2012, cuando Javier Sicilia se encontraba con los candidatos presidenciales en foros con las víctimas de violencia y les dió un beso en la mejilla a todos, como sinónimo de fraternidad, AMLO se negó a recibirlo argumentando que “desde entonces lo sentía falso y no me equivoque”.

El Presidente aseguró que las críticas a su gobierno como las que ya ha expresado el escritor en relación al mitin que realizó el 1 de diciembre en el Zócalo, son reflejo de su desesperación, coraje y odio, contra su proyecto de gobierno.

"Ya Sicilia se pasó, (compararme con) ‘Hitler’, imagínense eso, por la concentración por el mitin que hicimos, ¿cuántas veces nos hemos reunido en el Zócalo? Yo creo que podremos llegar ya a 100 veces ¿y antes no éramos Hitler? ¿es hasta ahora por reunirnos en el Zócalo? Pero es su desesperación, coraje, odio. Ojalá y recapaciten”. Señaló el mandatario.

Ante las críticas, los seguidores de AMLO también coinciden que es una exageración dicha comparación. twitter/ @AntonioAttolini

"En el caso de Sicilia, cuando participaba más, me acuerdo que hubo un encuentro en Chapultepec y éramos candidatos y a todos besaba, o sea como una muestra de hermandad, de fraternidad, yo desde entonces lo sentí falso, y me quiso besar y dije no, a mí no me besó, besó a Josefina (Vázquez Mota), a (Enrique) Peña, y no me equivoqué", dijo.

En el Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel remarcó que por el bien de todos, incluyendo a las nuevas generaciones, no se puede tener un sistema político que se sostenga en simulaciones, demagogia y mentiras: "en el zigzagueo, en el acomodarse, el querer quedar bien, y olvidar principios, ideales, pero sobre todo, olvidar al pueblo, despreciar al pueblo", dijo

"Porque para ellos el pueblo no existe, no cuenta, no le tienen afecto, cariño, ni respeto. La política es asunto de los de arriba, es de la cúpula, no le tienen amor al prójimo". remató el Presidente.

