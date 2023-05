El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que ya recibe la pensión de adulto mayor, porque ya le corresponde, dijo.

"Di a conocer que ya recibo la tarjeta de adulto mayor y es cierto. La recibo porque ya me corresponde" , comentó durante su conferencia de prensa “mañanera”, en Palacio Nacional.

Abundó en que no recibirá la pensión de expresidente que sí recibían los anteriores mandatarios, y fue cancelada en 2018.

"Yo no puedo decir, no lo recibo, a mí me puede ayudar, porque yo no voy a recibir pensión del gobierno, como recibían los anteriores presidentes. Voy a reunir mis tiempos de trabajo para a recibir mi pensión del ISSSTE, que tiene un tope, y de eso voy a vivir", dijo.

También explicó que las ganancias que obtuvo de su último libro, que fue de tres millones de pesos, los administra su esposa Beatriz Gutiérrez Müller .

"Del libro anterior, que comente que había obtenido tres millones de pesos, en efecto, pero sí se manifestó, nada más que ese dinero, como otro, mi sueldo, lo administra Beatriz", detalló.

OA