El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó otra vez que los medios de comunicación están en su contra, y arremetió contra el periodista Salvador García Soto por informar del asesinato del sacerdote Juan Ángulo Fonseca, en el Rancho La Soledad, en el municipio de Atotonilco, Jalisco.

"Pero esto es diario, afortunadamente la gente ya está más consciente", expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional. López Obrador declaró que México es de los países más conscientes del mundo, con menos analfabetismo político y "muy difícil de manipular".

"Y lo estamos viendo, miren las campañas, en radio, en televisión, nunca se había visto. Ojalá no entre por aquí y salga por acá, pero estamos hablando que los ataques al presidente no se daban en la prensa de México desde hace 110 años, cuando menos", expresó López Obrador.

"Y si no es cierto lo que estoy diciendo, que me desmientan. Desde la época del presidente Madero no se atacaba tanto a un presidente, todos los medios, la mayoría; les diría que, cuantitativamente, 98% de los medios en contra", agregó López Obrador.

En el Día Mundial de la Radio, López Obrador dijo que este medio de comunicación "antes era la campeona" y se lanzó contra Radio Fórmula, W Radio y Radiópolis.

"Todos en contra, afortunadamente la gente ya no les cree. Hay más conciencia, no se deja la gente manipular", señaló.

SL