El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que asistirá esta mañana al último informe de Gobierno del gobernador mexiquense Alfredo del Mazo (PRI) porque jamás hizo una declaración en contra del gobierno federal y tiene mucho que agradecerle.

"Podemos tener orígenes partidistas distintos, pero como gobernantes debemos siempre de pensar en el pueblo, no puede haber banderías partidistas y lo hemos logrado porque Alfredo Del Mazo ha sido muy respetuoso, no ha confundido las cosas, no ha hecho politiquería, jamás una declaración en contra del gobierno federal ha sido muy respetuoso y se lo agradecemos, reconocemos, no hemos tenido ningún obstáculo para poder trabajar en el Estado de México".

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo destacó que, con la polémica de los libros de texto gratuitos, el gobernador del Estado de México tomó la decisión de que se aceptara la interpretación de los abogados de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y solo se amparará a los ciudadanos que lo soliciten, no a todos los estudiantes del estado.

El Presidente López Obrador dijo que estará acompañado por la gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez (MORENA).

El próximo 15 de septiembre por la mañana, antes de que Del Mazo entregué el poder, el Mandatario dijo que inaugurarán el primer tramo del Toluca-Ciudad de México que se llamará "El Insurgente", en honor al padre de la patria Miguel Hidalgo y Costilla.

El Presidente López Obrador dejó abierta la posibilidad de que el político mexiquense pueda integrarse al Gobierno federal. "No sabemos que decida Alfredo del Mazo hacia adelante y con nosotros tiene muy buena relación", dijo.

vll