El Presidente Andrés Manuel López Obrador goza de gran popularidad entre los mexicanos, pero no en la misma medida. De hecho, según una encuesta, no todo el país lo apoya de igual forma y existen algunos estados donde no tiene tanta popularidad.

El Gobierno de México, a través de su cuenta de X, publicó una encuesta de Enkoll en la que señala que 8 de cada 10 mexicanos aprueban al Presidente López Obrador.

Según la encuesta realizada por Enkoll a nivel nacional, el Presidente cuenta con una aprobación del 77%, lo que representa un aumento del 3% en febrero .

Asimismo, destacó que por quinto año consecutivo, López Obrador se ubicó como el segundo mandatario mejor evaluado a nivel mundial .

Pero, ¿en qué estados tiene mayor y menor aprobación el Jefe del Ejecutivo?

De acuerdo a la encuesta publicada por el Gobierno federal, en 16 estados cuenta con un porcentaje arriba del 80 por ciento.

• Guerrero y Sinaloa con 86%

• Yucatán, Tabasco y Baja California con 84%

• Campeche con 83%

• Chiapas, Coahuila, Nayarit y Tamaulipas con 82%

• Oaxaca y Quintana Roo con 81%

• Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí y Tlaxcala con 80%

Mientras que en las 14 entidades, su porcentaje de aprobación va del 72 al 79%

• Baja California Sur, Durango, Hidalgo, Sonora y Veracruz con 79%

• Colima, Michoacán y Puebla con 78%

• Chihuahua con 77%

• Jalisco 76%

• Estado de México y Zacatecas con 75%

• Guanajuato y Querétaro con 72%

No obstante, en Aguascalientes y la Ciudad de México su aprobación es de 62 y 63 por ciento , respectivamente.

