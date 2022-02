AMLO: Condenan en redes al Presidente por exhibir datos personales de Loret de Mola

Luego de que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador exhibiera en la "mañanera" el supuesto salario del periodista, Carlos Loret de Mola, usuarios y personalidades de redes sociales se han solidaridado con el comunicador.

En la conferencia matutina de hoy, AMLO mostró una imagen donde aparece el supuesto salario que obtuvo Loret de Mola durante el 2021, siendo un total de 35 millones 200 mil pesos.

En respuesta, Loret de Mola publicó en Twitter “¡Qué cosa! Usar los datos de Hacienda para perseguir a un periodista. ¡Y además datos falsos, montos inflados! Dice que en 2021 gané millones en Televisa… donde dejé de trabajar en 2019”.

Le siguió con otro tuit donde recordó la investigación que publicó relacionada a los bienes materiales del hijo de Andrés Manuel.

“El presidente está acorralado. No sabe como zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador”.

Otros periodistas han reaccionado a esta situación mostrando su solidaridad con Loret de Mola y reprobando el que AMLO exhibiera datos personales de una persona en la conferencia matutina.

Otros políticos también reaccionaron al mismo tema, como por ejemplo el expresidente de México, Vicente Fox:

GC