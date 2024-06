En el marco de la transición que tendrá su Gobierno tras el virtual triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo en la elección presidencial, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que él no va a “influir en nada”.

En su conferencia “La mañanera” de ayer en Palacio Nacional, López Obrador celebró que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, se mantenga, por un tiempo, en el cargo dentro del futuro gabinete de la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum.

“Claro que tienen que haber cambios, van a haberlo porque continúa la transformación, pero tiene que haber cambios, tiene que haber relevo en cargos. Ella es la facultada para tomar todas las decisiones, yo no voy a influir en nada. Ella va a elegir a su equipo, no me preguntó ni yo le sugerí lo de Rogelio, fue una decisión que ella tomó”, explicó el Presidente.

“Ella va a decidir, desde luego que van a quedar cuadros, servidores públicos con mucha experiencia”, mencionó López Obrador.

Al lanzarse contra el periodo neoliberal “porque eso caló profundo”, el Presidente López Obrador reconoció que Sheinbaum habla de la separación del poder económico y político: “Eso es sabio”.

“Qué bueno que va a continuar esa separación, y es por el bien de todos, de los empresarios, de las clases medias, y eso es lo que nos conviene a todos los mexicanos”, declaró.

Celebró también “la identificación con Claudia” de principios e ideales y auguró una transición “tranquila, sin sobresaltos, ordenada y muy fraterna”.

Alberto Olvera, investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.

Su triunfo es un plebiscito para el Gobierno de AMLO

Luego de que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) arrojará que la triunfadora de la contienda a la Presidencia es la representante de Morena y aliados, Claudia Sheinbaum Pardo, para el investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Alberto Olvera, se trató de una elección plebiscitaria sobre el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Esta elección la ganó López Obrador no Claudia que ha sido, en todo caso, su vehículo, su medio digamos, para la continuación de su proyecto”, recalcó el investigador.

Consideró que un factor que influyó para que continúe lo que inició López Obrador es que a los pobres les dijo que su Gobierno estaría a su servicio, contrario a sus sucesores, desde Vicente Fox hasta Enrique Peña Nieto, “nunca pudieron hacer semejante tipo de oferta simbólica”.

Otro factor que intervino en el triunfo de Claudia, es que AMLO aumentó significativamente el sueldo mínimo de los trabajadores, ofreció subsidios a adultos mayores, estudiantes, entre otros grupos, junto con el ingreso de más remesas, provocó “un aumento muy grande de la masa salarial”.

Cuando en sexenios anteriores so pretexto de mantener baja la inflación se tenían bajos salarios, “lo cual era un dogma neoliberal equivocado”. Su tercer éxito fue la crítica a las élites y les empezó a cobrar impuestos, situación que no sucedió con los Gobiernos de transición.

Dijo que, si bien, López Obrador “cometió errores gravísimos y absurdos” en materia de salud, educación, así como al realizar obras públicas megalómanas y sin sentido social, eso no significó nada para los pobres que son la mayoría del país.

Tampoco les importó que la inseguridad se agravó en comparación con los dos sexenios previos, cuando cifras oficiales demuestran que con López Obrador se tiene el mayor número de homicidios y desaparecidos en todo el siglo XXI.

Pese a todo ello, para ese sector el mejorar significativamente sus ingresos “fue suficiente para compensar las múltiples omisiones” de AMLO.

Respecto a Claudia Sheinbaum, considera que hará correcciones de las omisiones del Gobierno actual y recibirá del Presidente “un Gobierno quebrado financieramente, con escasos recursos y con la necesidad de priorizar específicamente ciertos aspectos de la gobernanza nacional”.

Mencionó que no es posible predecir cuáles serán las decisiones de la presidenta electa, pero en los próximos cuatros meses, previo a su toma de posesión, habrá signos de si será una gobernante autónoma o no. El primero será la conformación de su gabinete.

“Creo que el grupo que llega al poder es un grupo tecnocrático a diferencia de López Obrador. No tengo manera de comprobarlo (…) Seguramente habrá cambios que pueden ser importantes, aún no lo sabemos, eso lo veremos muy pronto, en los meses que siguen, y qué grado de autonomía y de autoridad logrará construir Sheinbaum”, explicó.

Alberto Olvera también menciona que López Obrador, como político experimentado que es, construyó un aparato político, por lo que “vemos una elección de Estado, que hizo uso del clientelismo político, del chantaje emocional del aparato de Estado para movilizar votantes y su uso abusivo de la tribuna privilegiada que le da ‘La mañanera’”.

Recuerda que esa misma práctica la hizo el PRI en la elección del 2000, pero perdió, esto significa que “cuando la gente está harta de un Gobierno, aunque haga lo que haga, lo puede derrotar en las en las urnas”.

