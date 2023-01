Al manifestar que "¡Ya chole!" y que exageran, el Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la nueva marcha que se realizará para defender al INE e ironizó que con esa movilización se puede defender a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón.

"Me decían que iban a hacer una marcha, ¿no exageran? Solo que esa marcha sea para defender a García Luna, pero ¿qué le van a defender al INE si ganaron, si el INE no se toca? a lo mejor Claudio (X. González) y los machuchones están pensando en eso, en hacer una marcha para defender a García Luna y sacar como excusa que el INE no se toca. ¡Ya chole! Mejor que se quiten por completo las máscaras", expresó.

En conferencia de prensa, pidió quitarse la máscara por completo y que salgan en defensa del ex secretario de Seguridad Pública investigado en Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su opinión sobre la nueva marcha de la INE en una conferencia de prensa. SUN/D.Simón

Organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la alianza UNID@S convocaron a una concentración el 26 de febrero en el Zócalo de la Ciudad de México, de cara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para protestar en contra del plan B de la reforma electoral que se discutirá en el Congreso el próximo mes.

En una entrevista adelantó que habrá un orador único en el evento, pero las organizaciones aún estén definiendo a la persona. "La idea es que el templete esté del lado de la Corte, porque la exigencia fundamental es que el Poder Judicial atienda las demandas de la ciudadanía por el daño que se pretende hacer al INE y a los procesos electorales", expuso.

