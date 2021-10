AMLO: A capos les cuesta ya reclutar a jóvenes debido a programas sociales

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que el crimen organizado ha comenzado a tener problemas para reclutar a jóvenes, pues ahora muchos de estos ya no caen en la frustración por la falta de opciones laborales, gracias a los programas como Jóvenes Construyendo el Futuro.

"Ya hay problemas, tengo información de que les cuesta (a los capos) el reclutamiento, están usando ya medidas muy autoritarias. Hace poco se detuvo a una banda y muchos de ellos jovencitos, de 20 y 24 años, de origen guatemalteco en el norte del país, entonces necesitamos seguir con este programa, es muy importante", dijo en un acto en Apizaco, Tlaxcala.

En las instalaciones del Colegio de Bachilleres 10, acompañado por la gobernadora de Morena, Lorena Cuéllar, y su gabinete del Bienestar, el Presidente López Obrador hizo una evaluación del avance de esta cartera.

Destacó que le es muy satisfactorio decir que en Tlaxcala hay 13 mil 497 jóvenes que están trabajando como aprendices en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

"Todos ellos están recibiendo un salario mínimo para formarse, capacitarse y para que no estén desempleados y lo que es peor, que no haya frustración, que no se desanimen, que no se desmoralicen, que tengan opciones, alternativas y que no sean enganchados por la delincuencia.

"Yo sostengo que la batalla frontal contra los delincuentes, sobre todo contra los capos, los jefes es el quitarles a los jóvenes, por eso es este programa, el que no tengan jóvenes, que no tengan un ejército de reserva de jóvenes que puedan ir incorporando a las bandas", afirmó.

El mandatario también urgió a Carlos Emiliano Calderón, coordinador de la Estrategia Digital Nacional, a acelerar el programa Internet para Todos con el objetivo de que antes de que termine el sexenio haya acceso a la red en todo el país.

IM