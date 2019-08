A partir de hoy se eliminan 044, 045 y 01 en llamadas telefónicas

Desde hoy, la marcación para una llamada telefónica será a 10 dígitos en cualquier parte del país, lo que elimina los prefijos 044, 045 y 01.

Ya sea desde una línea fija o móvil, el usuario sólo deberá marcar la clave lada, más los ocho dígitos del número local, de acuerdo con la modificación establecida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

La simplificación, ordenada a partir del crecimiento de ese sector, impactará a 21.1 millones de líneas fijas y 118.6 millones móviles registradas hasta marzo.

Pero habrá un periodo de ajuste o adaptación. La modificación establece que los proveedores de servicios de telecomunicación ofrecerán la convivencia de la marcación nacional durante un plazo improrrogable de un año, contado a partir del 3 de agosto de 2019.

Esto significa que, con la prórroga, a partir de hoy y hasta el 3 de agosto de 2020, los usuarios podrán marcar como están acostumbrados, pero también con el formato a 10 dígitos.

El 911, sin cambio con la nueva marcación

El número para emergencias se mantendrá; los 01 800 y 01 900 perderán los dos primeros dígitos

A partir de hoy desaparecen los prefijos 01, 044 y 045 para hacer una llamada y sólo se marcarán 10 dígitos para cualquier teléfono fijo o móvil dentro del país, mientras que el número para emergencias nacionales no sufrirá cambios: seguirá en 911.

En el caso de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, se digitará la lada de la ciudad, que es de dos dígitos y ocho números; en el resto del país, se marcará la lada de tres dígitos y siete del número local.

En tanto, en los números 01 800 y 01 900 desaparece el 01 y sólo se marcarán a partir de 800 y 900, pero se mantienen sin cambio los números de asistencia como el 911, de acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Cambios en la marcación. EL INFORMADOR / E. Victoria

En llamadas entrantes desde otro país se elimina el número 1 que se aplica después de la clave del país que es 52.

En el caso de la marcación hacia otro país no hay ningún cambio.

Con el arranque del nuevo esquema, el titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del IFT, Rafael Eslava, dijo que “lo ideal” será que todos los mexicanos actualicen sus contactos para usar la nueva marcación desde hoy; sin embargo, quienes no lo hagan así tendrán hasta un año de plazo.

“El escenario ideal sería que la mayoría, más de la mitad de la población estuviera consciente de las nuevas formas de marcación y empezara a comunicarse de esa forma, pero no tenemos certeza de cómo irá evolucionando. De lo único que tenemos certeza es del tiempo que vamos a dejar prendido el sistema viejo. Ahí sí, el Instituto ya lo determinó con toda exactitud: se planteó un periodo de un año”.

Afirmó que ese plazo no será prorrogable, por lo que en definitiva todos los operadores tendrán que apagar su sistema viejo, de marcación con prefijos, el 3 de agosto del próximo año, ya que de no hacerse el cambio en el número telefónico no se podrá establecer la comunicación.

Las modificaciones forman parte de la Reforma en Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en el sexenio de Enrique Peña.

Esas modificaciones permitieron la eliminación del cobro de larga distancia nacional y la aplicación de una política de tarifas asimétricas de interconexión en telefonía fija y móvil, entre otras medidas emitidas por el IFT.

Entre 2015 y 2016, las empresas de telefonía móvil bajaron sus tarifas y aumentaron los beneficios de sus paquetes de telecomunicaciones. Además, hay más compañías en ese mercado y subió el número de usuarios de banda ancha móvil.