El pasado viernes 8 de marzo, durante la marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer, se registraron varios incidentes, entre ellos un enfrentamiento entre una mujer y un motociclista en el cruce de Eje Central y Juárez.

A través de redes sociales, fue difundido un video donde se observa como el motociclista comienza a tirar golpes y en el momento que le avientan una bebida, éste jalonea y empuja a la chica para luego cargarla y tirarla al suelo, lo que provocó el descontento de otras mujeres quienes se le fueron encima.

Tras este hecho, varias policías intervinieron para resguardar su integridad física, y posteriormente ser detenido y traslado al Ministerio Público donde fue puesto en libertad tras haber pagado una fianza.

Luego de que se hiciera viral el video en varias plataformas, Abraham Presilla, como se identificó el joven, abrió un canal de YouTube para comunicar cómo se encontraba actualmente y solicitar donativos para recuperar su motocicleta, la cual todavía se encuentra retenida; así como recuperar lo de la fianza que presuntamente pagaron sus familiares .

 

"Hola, buenas noches, es Abraham Presilla. Hago este video para comunicarles, hacerles saber que estoy bien. No tengo ninguna lesión seria (...) no han venido a amenazarme, gracias a Dios, a donde yo vivo. Este es el video de comunicado para hacerles saber que en donde yo voy a estar subiendo los videos es el lugar en donde voy a estar aceptando los apoyos económicos", expresó.

En el sitio de GoFoundMe, dónde abrió una cuenta para recaudar 380 mil dólares, que en pesos mexicanos son alrededor de 6 millones 384 mil , explicó que el día de la marcha, la situación se "comenzó a tensar" cuando un grupo de manifestantes le gritaban "fuera hombres", exigiéndole retirarse del lugar.

No te pierdas: VIDEO de la agresión de motociclista a mujeres en plena marcha del 8M

"Una chica desconectó las llaves de mi moto (la cual todo el tiempo estuvo apagada), quedando varado pensando en cómo actuar debido a que en ese momento mi moto podía ser robada fácilmente pero también no podía alterarme ni buscar a quien las había hurtado porque desconocía cuántas eran o cuáles eran sus verdaderas intenciones", agregó.

Aunado a ello, el joven relató que mientras le gritaban que se retirará de la marcha, éste sólo intentaba explicarles que una mujer se había llevado las llaves de su moto, por lo que solamente quería recuperarlas para seguir su camino y marcharse "cuanto antes".

"Decido marcharme sin llaves, pues total empujar mi moto hasta mi casa o al menos hasta salirme de ahí es mejor idea que quedarme un sólo segundo más, pero noto que ni siquiera me están dejando ir, (a pesar que me pedían a gritos que me fuera) me retienen la moto, no hay ningún espacio por él que pueda avanzar, me preocupo sobre mis pertenencias y seguridad y todo se detona cuando varias de ellas comienzan a agredirme físicamente, punto donde me veo amenazado y en necesidad de responder de vuelta para actuar en legítima defensa", expuso.

Te puede interesar: Policías detienen a feministas en Zacatecas después de la marcha del 8M

También, contó que perdió todas sus pertenencias, entre ellas su casco, mochila, lector electrónico, libro de historia griega, una cadena de plata, además de que su moto quedó completamente vandalizada , por lo que dijo necesitar del apoyo de las personas, pues su futuro laboral se encuentra incierto debido a este acontecimiento que le impiden trabajar.

"Varias personas me consideran enemigo público número uno, mi futuro laboral es incierto (me impiden laborar sin dar más explicaciones y rindiendo declaraciones falsas sobre mí) y la conmoción de lo ocurrido todavía persiste", recalcó.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA