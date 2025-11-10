Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 10 de noviembre de 2025

El clima en El Salto para este lunes 10 de noviembre informa que estará con nubes con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 10 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 42%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 11 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Miércoles 12 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 13 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 14 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Sábado 15 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Domingo 16 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 10

Lunes 17 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

