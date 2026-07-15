Miércoles, 15 de Julio 2026

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Tras seis meses, Congreso aprueba leyes secundarias de transparencia en Jalisco

Tras seis meses de retraso, el Congreso local aprobó el paquete legislativo que garantiza el acceso a la información pública y la protección de datos personales

Por: Marck Hernández

El pasado 4 de junio, se aprobó la creación de la Agencia de Transparencia. EL INFORMADOR / M. HERNÁNDEZ

El pasado 4 de junio, se aprobó la creación de la Agencia de Transparencia. EL INFORMADOR / M. HERNÁNDEZ

El pleno del Congreso de Jalisco aprobó las leyes secundarias de transparencia tras seis meses de haber vencido el plazo para avalarlas. Dicho paquete de leyes permite garantizar el acceso a la información pública y protección de datos personales. 

Esto significa que, cuando un ciudadano o ciudadana solicite información ante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) a una dependencia del Ejecutivo estatal, Ayuntamientos, al Congreso local, Poder Judicial del Estado, organismos autónomos, electorales, entre otros, y estos se la nieguen, podrán interponer una queja o recurso de revisión para que las autoridades puedan otorgar la información. 

Y serán las instancias como los órganos internos de control, la Agencia de Transparencia, entre otras, las que resuelvan el recurso o queja para obligar a garantizar la entrega de la información solicitada. 

El dictamen oficializa que el Congreso de Jalisco sea quien ratifique a las tres personas que conformarán la Agencia de Transparencia, nuevo órgano colegiado dentro de la Contraloría estatal, instancia que sustituirá al extinto ITEI (Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco) como garante de la información en el estado, explicó el diputado Alejandro Barragán, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Transparencia legislativa.

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"La nueva modificación implica una agencia que va a estar presidida por una persona titular, dos personas vocales y que esta terna será propuesta por el propio gobernador a través de la Contraloría y ratificada por el Congreso de Jalisco". 

El legislador reconoce que podría haber 8 mil casos de quejas o recursos interpuestos ante la Contraloría estatal por la negativa a la entrega de información por parte de alguna dependencia en el estado. 

El diputado Tonatiuh Bravo resaltó que, con la opción de que el Congreso ratifique a los integrantes de la agencia, se permitirá la creación de "una autoridad garante con autonomía técnica y de gestión, capaz de responder de manera eficaz y oportuna a las demandas de la ciudadanía", así como supervisar el cumplimiento de obligaciones de transparencia. 

Cambios en sindicatos y datos personales

El pasado 4 de junio, se aprobó la creación de la Agencia de Transparencia y entre otros puntos, se realizó una modificación para que el INE sea garante de la información de los partidos políticos en el Estado en lugar del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), mientras que, en el caso de los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, los organismos garantes serán el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, según corresponda.

Se expide también la Ley Estatal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, orientada a reforzar la seguridad de la información. 

NG

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