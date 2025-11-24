Este lunes 24 de noviembre, el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque encomendó ante el cabildo el proyecto de Presupuesto de Egresos, con el objetivo de revisarlo y analizarlo detalladamente, a la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, para el ejercicio fiscal el próximo 2026, el cual asciende a 3 mil 174 millones 213 mil 181 pesos.

De igual manera, se enviaron a revisión las reglas de operación de distintos programas sociales como Bienestar Incluyente, Líderes de Esperanza, Raíces de Esperanza y Prendiendo con Bienestar, que en total, representan una inversión de 180 millones de pesos para apoyar directamente a las familias tlaquepaquenses que lo requieren. Estos programas también operarán durante el siguiente ejercicio fiscal.

ESPECIAL / GOBIERNO DE TLAQUEPAQUE

Laura Imelda Pérez Segura, presidenta municipal de Tlaquepaque, aseguró que dicho presupuesto fue diseñado desde un enfoque humano que busca transformar el municipio desde la equidad territorial, rendición de cuentas, transparencia, enfoque social y seguridad. Según dijo la presidenta, estos principios serán la base a la hora de aplicar los recursos públicos el próximo año.

Además, durante esta décimo séptima sesión se realizó la Sesión Solemne para la entrega del Premio Municipal a la Juventud Sobresaliente, con la finalidad de reconocer y distinguir, tanto el talento como las contribuciones, de aquellas y aquellos jóvenes que se han dedicado a impulsar el desarrollo de San Pedro Tlaquepaque.

AL