La Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara informó que, de la semana que va del 10 al 16 de noviembre, policías municipales detuvieron a nueve personas como parte de los resultados más destacados de la dependencia. A continuación un recuento de los hechos.

En la colonia Circunvalación Belisario, se detuvo a Héctor "N" de 43 años de edad por portación de un arma de fuego casera con un cartucho útil calibre .22. El sujeto fue señalado por hacer actos de exhibicionismo en el cruce de las calles Cantera y Ónix. Sin embargo, tras la revisión conforme a protocolo se le aseguró la pistola.

En la colonia Revolución, se llevó a cabo la detención de Giovanni "N" de 28 años de edad quien portaba un arma de fabricación casera y dos cartuchos útiles calibre .12. El hombre fue reportado por haber intentado abrir un vehículo estacionado en Marconi y Aldama en la colonia mencionada.

Con el Operativo Oriente, se logró la captura de dos sujetos en distintos hechos por portación de armas de fuego tipo pluma en las colonias Oblatos y Ex Penal. El primero de ellos fue identificado como Marco "N" de 27 años de edad por fumar una sustancia con las características de la marihuana sobre las calles Julián Medina y Circunvalación Oblatos. El segundo detenido fue identificado como Giovanni "N" de 38 años de edad quien presuntamente habría robado con violencia un local ubicado en el cruce de Juan de Dios Robleto y Basilio Vadillo.

En la colonia Jardines de San José, oficiales capturaron a tres personas que transitaban en una camioneta sin placas de circulación sobre avenida Colón e Isla Raza. Al interior del vehículo se localizó una pistola 9 milímetros con siete cartuchos útiles.

En la colonia Tetlán se detuvo a un hombre por fumar aparente marihuaba al interior de un parque ubicado en Josefa Ortiz de Domínguez y Doinisio Rodríguez. Tras la revisión conforme a protocolo se le aseguró un arma de fuego de fabricación casera con un cartucho útil calibre .25 milímetros.

En San Miguel de Huentitán, elementos operativos aseguraron más de 60 kilos de presunta marihuana la cual estaba abandonada en los cruces de Manuel de Jesús Aréchiga y José Alfredo Jiménez.

Por último, con el Operativo Americana, se aprehendió a Román "N" de 30 años de edad, quien fumaba aparente droga de en Efraín González Luna entre las calles Colonias y Progreso. Tras la inspección conforme a protocolo se le localizaron 12 envoltorios con cerca de 420 gramos de presunta marihuana.

