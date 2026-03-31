¡Prepara las palomitas! Cine al aire libre en Guadalajara del 1 al 5 de abril

¡Qué emoción! Si buscas un plan espectacular, divertido y súper económico para compartir con tu familia o amigos, tenemos la opción perfecta para ti. Las funciones de cine al aire libre regresan para llenar de alegría nuestras noches tapatías.

Del jueves 1 de abril al 5 de abril, el maravilloso proyecto de Cinemalive transformará los parques de la Zona Metropolitana de Guadalajara en enormes salas de cine bajo las estrellas. ¡Es una oportunidad fantástica para salir de la rutina y vivir momentos inolvidables!

Imagina estar rodeado de naturaleza, sintiendo la brisa fresca de la noche, mientras disfrutas de tus películas favoritas en una pantalla gigante. ¡Y lo mejor de todo es que el acceso es completamente gratuito para todo el público, haciendo de este evento una verdadera fiesta comunitaria!

¿Qué llevar a un cine al aire libre?

Para que tu experiencia sea aún más increíble y acogedora, te recomendamos llevar una cobija calientita, tapetes o cojines para sentarte cómodamente en el pasto.

Por supuesto, una buena película no está completa sin deliciosos antojos. Puedes llevar tus propios snacks, o bien, apoyar a Cinemalive comprando palomitas, papas y refrescos en su área de dulcería para que este hermoso proyecto siga iluminando nuestros parques.

Películas que proyectarán en cine al aire libre de Guadalajara

La cartelera está llena de sorpresas, a continuación te compartimos las funciones de esta semana:

El jueves 2 de abril arrancamos en el Parque Metropolitano a las 20:00 horas con “Mi Amigo el Robot”.

El viernes 3 de abril, la diversión continua con "El Principito" en el Parque Alcalde a las 19:45 horas.

La alegría continúa el sábado 4 de abril con “Operación Cacahuete” en el Parque Metropolitano a las 19:20 horas.

Finalmente, para cerrar con broche de oro, el domingo 5 será proyectada "Oddball" en el Parque de las Niñas y los Niños a las 19:30 horas. ¡No faltes a esta cita llena de luz, risas y mucha diversión!

MF