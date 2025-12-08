Morena Jalisco respalda a Sheinbaum y celebra siete años de la Transformación

Morena Jalisco expresó su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras la celebración de los siete años de la Transformación, el evento en el Zócalo de la Ciudad de México congregó a más de 600 mil personas en donde la presidenta estatal, Erika Pérez García, y el senador Carlos Lomelí participaron activamente.

Erika Pérez García, líder de Morena Jalisco, enfatizó que la Cuarta Transformación (4T) representa un movimiento social histórico con resultados medibles, ha cambiado la forma de gobernar y distribuir la riqueza, priorizando siempre a los sectores más vulnerables del país.

Pérez García destacó el aumento del salario mínimo, que pasó de 88 pesos en 2018 a 315 pesos proyectados para 2026, un incremento del 154 por ciento. El alza de 2025 a 2026 será del 13 por ciento, triplicando la inflación, beneficiando a 8.5 millones de trabajadores en México.

Sostuvo que la Presidenta cuenta con amplio respaldo, pues en cada entidad, municipio y comunidad hay ciudadanos que defienden su proyecto, aseguró que Jalisco se mantiene firme, organizado y comprometido con la transformación.

A su vez, el senador Carlos Lomelí destacó que el pasado sábado se vivió un acontecimiento histórico, con la presencia de más de 600 mil asistentes en el Zócalo para conmemorar siete años del proceso de cambio.

Durante ese acto, recordó, la Presidenta compartió una frase que hoy cobra mayor relevancia: “La memoria es semilla: si no se cuida, no florece.” Esa semilla, añadió, es el proyecto que la ciudadanía plantó en 2018 y que continúa fortaleciéndose con acciones, resultados y la convicción de que la vida pública debe responder siempre al bien común.

En otro punto, Erika Pérez García aclaró a militantes y simpatizantes en Jalisco que Morena no está creando un nuevo partido político. Exhortó a no dejarse engañar y pidió que, si alguien recibe invitaciones o información en ese sentido, envíe pruebas para que, de ser necesario, se presenten las denuncias correspondientes ante la Comisión de Honestidad y Justicia.

Claves de la Ley General de Aguas

Erika Pérez García, junto a legisladores y el senador Lomelí, defendió la recién aprobada Ley General de Aguas Nacionales. Esta legislación es crucial para organizar el marco jurídico del agua en México, buscando terminar con su acaparamiento y garantizarla como un bien público y derecho ciudadano.

La diputada federal Claudia García desmintió afirmaciones de la oposición sobre un supuesto despojo de agua a campesinos. Aclaró que los derechos de propiedad sobre tierra y agua se mantienen y que las reformas al artículo 22 no afectan a los productores rurales.

García también precisó que el fondo de reserva no se usará para expropiar agua. Explicó que la reasignación de volúmenes es una figura administrativa para que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) gestione los recursos hídricos disponibles.

El senador Carlos Lomelí reiteró que el agua es un bien de la nación y un derecho humano, no un botín político ni un recurso para la especulación. Afirmó que esta ley significa "justicia hídrica" para millones de familias.

En otro punto, el legislador de Morena expresó su apoyo a la ratificación de Ernestina Godoy como Fiscal de la República, subrayando que su llegada a esa institución fortalece al Estado y envía un mensaje contundente: la justicia no es moneda de cambio política, sino un derecho del pueblo y una prioridad de la transformación.

Finalmente, resaltó el incremento del 13 por ciento al salario mínimo para 2026, que lo elevará a 315.04 pesos diarios y, en la franja fronteriza, a 440.87 pesos por día. “Esta decisión beneficiará directamente a 8.5 millones de trabajadoras y trabajadores en todo el país, según datos oficiales de la Presidencia de la República”.

