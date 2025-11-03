El Gobierno de Jalisco mantendrá el próximo año el subsidio del 100% al costo de la verificación vehicular, siempre que los conductores realicen el pago del refrendo.

De acuerdo con el proyecto de la Ley de Ingresos para 2026, el beneficio se contempla en el artículo transitorio décimo primero, que establece: “Durante el ejercicio fiscal 2026, con el pago del derecho del refrendo vehicular y la Tarjeta de Circulación, establecidos en el Artículo 23, se otorgará un subsidio del 100% del costo de la verificación vehicular”. Los dueños de vehículos se ahorrarán 500 pesos.

Sin embargo, el costo del refrendo para automóviles, camionetas y camiones será de mil pesos, cifra superior a los 900 aplicados en este año, cuando se implementó el llamado “paquetazo vehicular”, que incluyó el subsidio a la verificación y el cambio de placas a las unidades que son modelo 2019 para atrás.

En paralelo, el Congreso del Estado también analiza sustituir el actual Programa de Verificación Vehicular por un esquema de afinación a cargo de los talleres acreditados, similar al aplicado durante la administración de Emilio González Márquez. La iniciativa, impulsada por la diputada de Morena, Itzul Barrera, y respaldada por las bancadas de oposición, busca reformar la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para establecer programas de afinación y un sistema de certificación para los talleres que realicen diagnósticos, mantenimiento y reparaciones preventivas.

El dictamen ya fue aprobado en la Comisión de Medio Ambiente con el respaldo de los legisladores Yussara Canales, Tonantzin Cárdenas y Leonardo Almaguer. Sin embargo, las diputadas de Movimiento Ciudadano, Alejandra Giadans y Gabriela Cárdenas, se manifestaron en contra al considerar que la afinación no cumple con las normas federales que exigen procedimientos específicos para reducir emisiones contaminantes.

Los dos temas serán analizados y discutidos en comisiones legislativas. Y luego en el pleno del Congreso para su eventual rechazo o aprobación.

Por otra parte, la propuesta de la Ley de Ingresos establece que el costo de la licencia de conducir será de 913 pesos para automovilistas, mil 30 para choferes y 600 para motociclistas. Además, la aportación voluntaria a la Cruz Roja será de 40 pesos y de 60 para el Hogar Cabañas.

CT