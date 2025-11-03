Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 3 de noviembre de 2025

El clima en El Salto para este lunes 3 de noviembre informa que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 27% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 4 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Jueves 6 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Viernes 7 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Sábado 8 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Domingo 9 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Lunes 10 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

