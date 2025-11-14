La luz que fascinó a Wilhelm Conrad Röntgen en 1895 volvió a encenderse en Jalisco. La Universidad de Guadalajara (UdeG) celebró el 130 aniversario del descubrimiento de los rayos X y los 25 años de la carrera de Técnico Superior Universitario en Radiología e Imagen (TSURI), una oportunidad para recordar cómo esta disciplina transformó la medicina y cómo la institución continúa impulsando su evolución.

La conmemoración tuvo lugar en el Centro Universitario de Guadalajara (CUGuadalajara), donde autoridades, académicos, especialistas y estudiantes participaron en conferencias y talleres.

Álvaro Antonio Navarro López, coordinador de la Licenciatura en Radiología e Imagen y de TSURI, explicó que el objetivo fue mostrar la transición de la radiología desde sus prácticas tradicionales hasta las herramientas actuales.



Recordó que, en los inicios, el procesamiento de imágenes requería cuartos oscuros y técnicas de revelado húmedo, como lo expuso el doctor Salvador Reyes en una de las charlas. Al mismo tiempo, los asistentes conocieron aplicaciones modernas como inteligencia artificial, impresión 3D y sistemas avanzados de renderizado.

Durante el acto protocolario, encabezado por el doctor Ramsés Alejandro Morales Zambrano, jefe del Departamento de Clínicas Médicas, se reconoció a quienes han sido pilares en el desarrollo académico de la radiología en la UdeG.

