IDEFT reconoce el esfuerzo de sus egresados con entrega de constancias y diplomas

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT), dirigido por Salvador Cosío Gaona, reconoció el esfuerzo y la preparación de alumnos de diversas regiones del estado con la entrega de constancias y diplomas que certifican las competencias adquiridas durante su proceso de capacitación, fortaleciendo sus oportunidades de incorporarse al mercado laboral, emprender o impulsar su desarrollo profesional.

Presencia regional y diversidad de habilidades

Las entregas se realizaron en los planteles de Amatitán, Autlán de Navarro, Ixtlahuacán de los Membrillos, Puerto Vallarta I, Puerto Vallarta II y San Julián , donde los alumnos recibieron el documento oficial que acredita los conocimientos y habilidades adquiridos al concluir satisfactoriamente su formación.

En el plantel Amatitán fueron entregadas constancias a alumnos de los cursos de Computación Básica y Contabilidad General con Paquete Contable, Repostería Básica y Análisis Sensorial. En Ixtlahuacán de los Membrillos, los egresados del curso de Aplicación de Uñas recibieron el documento que acredita su capacitación.

Por su parte, el plantel Puerto Vallarta I otorgó constancias y diplomas a alumnos que concluyeron los cursos de Barbería Profesional, Inglés Comercial Turístico Nivel II, Pastelería y Repostería, así como programas de formación en Energías Renovables, Construcción, Automotriz, Tecnologías y Servicios Especializados. En Puerto Vallarta II se reconoció a quienes finalizaron capacitaciones en Lengua de Señas Mexicana, Sommelier, Decoración de Globos, Electricidad, Terapeuta Spa y Belleza.

Asimismo, el plantel San Julián entregó constancias a egresados de los cursos de Aplicación de Uñas, Repostería Básica y Cocina Navideña, mientras que el plantel Autlán de Navarro reconoció a los alumnos que finalizaron el diplomado en Masaje y Cuidado Facial.

Salvador Cosío Gaona destacó que cada constancia y diploma representa mucho más que la conclusión de un curso, pues acredita competencias que fortalecen las posibilidades de incorporarse al mercado laboral, emprender o mejorar el desempeño profesional.

Reiteró que el IDEFT mantiene una oferta de capacitación alineada con las necesidades del sector productivo, con programas que generan habilidades útiles y de alto valor para el desarrollo económico y social de Jalisco.

Un esfuerzo articulado por el desarrollo

Estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, para fortalecer el capital humano y ampliar las oportunidades de desarrollo y movilidad social mediante la capacitación para el trabajo.

Asimismo, cuentan con el respaldo del secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, presidente de la Junta Directiva del IDEFT, quien impulsa el fortalecimiento de una oferta educativa pertinente y vinculada con las necesidades del mercado laboral, acercando mayores oportunidades de crecimiento a los jaliscienses.

NG