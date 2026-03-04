Hospital Civil comienza remodelación en el área de Urgencias

El Hospital Civil de Guadalajara (HCG), en coordinación con el Gobierno de Jalisco, inició la remodelación del área de Urgencias de la unidad “Dr. Juan I. Menchaca”, con una inversión de 200 millones de pesos.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo espacio de mil metros cuadrados con áreas de observación y atención para niños y adultos. Esta zona cumplirá con la norma oficial NOM-016-SSA3-2012 en infraestructura hospitalaria y se integrará a la rehabilitación de más de 3 mil 500 metros cuadrados ya existentes, donde se renovarán salas de choque, curaciones, observación pediátrica y consultorios de urgencias.

La directora general del Civil, María Elena González González, informó que el servicio de Urgencias atiende a más de 45 mil personas al año, de las cuales 17 mil son menores de edad que requieren atención de alta complejidad por enfermedades críticas, infartos y traumatismos, entre otros padecimientos. Subrayó que es la primera intervención integral en esta área en 38 años.