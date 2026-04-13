El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este lunes 13 de abril deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como Miravalle, con 64 puntos IMECA.

¿Cuál es la calidad del aire hoy 13 de abril en Guadalajara?

El peor nivel de calidad del aire en el AMG se registró en Country con 13 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Miravalle, con 64 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Atemajac 38 Buena Country 13 Buena Oblatos 48 Aceptable Centro 44 Aceptable Tlaquepaque 48 Buena Loma Dorada 48 Buena Águilas 35 Buena Santa Anita 40 Buena Las Pintas 67 Mala Vallarta 42 Buena Miravalle 64 Mala Santa Fe 70 Aceptable

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¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la mala calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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