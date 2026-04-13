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¿Hay contingencia hoy? Esta es la calidad del aire en el AMG este 13 de abril

La mañana de este lunes 13 de abril se registran altos índices de contaminación atmosférica en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)

Por: El Informador

Este lunes 13 de abril, SEMADET registra mala calidad de aire en Miravalle, con 64 puntos IMECA. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Este lunes 13 de abril, SEMADET registra mala calidad de aire en Miravalle, con 64 puntos IMECA. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este lunes 13  de abril deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como Miravalle, con 64 puntos IMECA.

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¿Cuál es la calidad del aire hoy 13 de abril en Guadalajara?

El peor nivel de calidad del aire en el AMG se registró en Country con 13 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Miravalle, con 64 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire
Atemajac 38 Buena
Country 13 Buena
Oblatos 48 Aceptable
Centro 44 Aceptable
Tlaquepaque 48 Buena
Loma Dorada 48 Buena
Águilas 35 Buena
Santa Anita 40 Buena
Las Pintas 67 Mala
Vallarta 42 Buena
Miravalle 64 Mala
Santa Fe 70 Aceptable

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¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la mala calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

  • Prohibido realizar cualquier tipo de quema.
  • Reducir el uso de vehículos.
  • Evitar actividades al aire libre. 
  • Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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