Este rancho cerca de Guadalajara es ecoturístico, tiene río, asadores y cuesta 220 pesos por familia

A poco más de una hora de Guadalajara se encuentra el Rancho Ecoturístico Agua Dulce, un destino natural que destaca por su accesibilidad y por ofrecer una alternativa ideal para quienes buscan alejarse del ritmo urbano sin realizar un gasto elevado.

Este espacio se ha consolidado como una opción atractiva para convivencias familiares, gracias a su entorno tranquilo y a la posibilidad de disfrutar de un día completo en contacto con la naturaleza.

Atractivos naturales y actividades familiares

El principal atractivo del lugar es un río de aguas cristalinas y de baja profundidad, lo que lo convierte en un sitio adecuado para actividades recreativas, especialmente para niñas y niños.

El entorno permite disfrutar de un ambiente seguro y relajado, propicio para la convivencia, el descanso y la recreación al aire libre.

Infraestructura para convivencias al aire libre

El rancho cuenta con áreas acondicionadas para la preparación de alimentos, incluyendo asadores disponibles para los visitantes. Asimismo, dispone de terrazas y amplias áreas verdes que facilitan la organización de reuniones familiares o con amigos.

Estas instalaciones permiten a los asistentes llevar sus propios insumos y disfrutar de una experiencia completa en un ambiente natural.

Costos accesibles para toda la familia

Uno de los aspectos más destacados del sitio es su bajo costo de acceso. La entrada general es de 70 pesos por adulto y 40 pesos por niño , lo que representa una opción económica frente a otros destinos recreativos.

Para una familia de cuatro integrantes, el gasto aproximado por ingreso es de 220 pesos, posicionándolo como una alternativa accesible dentro de la oferta ecoturística del Estado.

Servicios y facilidades para los visitantes

El Rancho Ecoturístico Agua Dulce dispone de servicios básicos como sanitarios y regaderas, además de contar con un acceso vehicular sencillo, lo que facilita la llegada de visitantes.

El lugar también ofrece un entorno privado y organizado, lo que contribuye a una experiencia segura para quienes lo visitan.

Una alternativa para el descanso de fin de semana

Por sus características, cercanía y costos, este destino representa una opción viable para quienes buscan actividades recreativas sin salir del estado de Jalisco.

Su combinación de naturaleza, servicios básicos y ambiente familiar lo posiciona como un sitio recomendable para escapadas de fin de semana.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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