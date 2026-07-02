En marcha, el refrendo del programa de apoyo para pago de transporte público

Ayer comenzó el proceso de refrendo del programa Yo Jalisco, Apoyo para el Transporte, mediante el cual 68 mil 558 personas podrán renovar el beneficio para continuar recibiendo apoyo en el pago del transporte público.

De manera simultánea, la Secretaría del Sistema de Asistencia Social abrió la convocatoria para 40 mil nuevos espacios, con el objetivo de ampliar la cobertura entre los sectores prioritarios de la población.

Del total de personas que realizarán su refrendo, 28 mil 255 son estudiantes, 18 mil 969 personas adultas mayores, 17 mil 324 mujeres sostén del hogar, tres mil 767 personas con discapacidad y sus personas cuidadoras, así como 243 familiares de personas desaparecidas.

En el caso de los nuevos ingresos, los apoyos se distribuirán en 20 mil lugares para mujeres jefas del hogar, 10 mil para estudiantes, ocho mil para personas adultas mayores y dos mil para personas con discapacidad y sus personas cuidadoras.

El proceso permanecerá abierto del 1 al 31 de julio. Para iniciar el trámite, las personas interesadas deberán ingresar a la plataforma de Yo Jalisco, Apoyo al Transporte, donde actualizarán el Formato de Padrón Único (FPU).

Una vez concluido este paso, quienes ya cuenten con Tarjeta Única podrán agendar su cita en la plataforma correspondiente. En cambio, quienes aún no dispongan de ella deberán realizar primero el prerregistro y seguir el procedimiento indicado.

La secretaría recordó que, tras actualizar el Formato de Padrón Único, deberán transcurrir 24 horas para que el sistema permita programar la cita.

Además, exhortó a los beneficiarios y solicitantes a realizar el trámite únicamente mediante los canales oficiales y utilizar un correo electrónico personal y vigente, ya que será el medio para recibir información sobre el seguimiento del proceso y la asignación de citas.

Requisitos para el refrendo