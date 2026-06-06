Embajada de Corea alista actividades culturales en ciudades mexicanas mundialistas

Con el fin de fortalecer la relación entre la República de Corea y México, la embajada del país asiático alista una serie de actividades culturales que se llevarán a cabo en las ciudades mundialistas sede en territorio nacional: Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

En el caso de Jalisco, el embajador Jooil Lee reconoció que la entidad ocupa “un lugar muy especial en el imaginario de los coreanos”, por lo que se realizará un seguimiento especial a los aficionados y la selección coreana durante el Mundial, que tendrá dos partidos de fase de grupo en el Estadio Guadalajara.

Durante la justa mundialista, en Guadalajara y Monterrey se presentarán los grupos The Gwangdae, elenco que interpreta a las expresiones tradicionales coreanas con un lenguaje moderno y accesible para públicos de todas las edades, y K Tigers Taekwondo, reconocido internacionalmente por mezclar el género K-pop y la disciplina de artes marciales.

Además, en Ciudad de México se llevará a cabo la Aldea Global, donde los 48 países mundialistas tendrán actividades. La República de Corea tendrá un pabellón para presentar su cultura, indicó el embajador.

“Espero que el Día de Corea permita que más mexicanos conozcan Corea", expresó el embajador durante el evento. CORTESÍA

“Estamos preparando muchas actividades culturales, tanto aquí en Guadalajara como Ciudad de México y Monterrey. Este grupo que se va presentar hoy, también va a hacer sus presentaciones en Monterrey. Va a llegar otro grupo artístico para presentar toda su música”, señaló.

Comentó que, como parte de los lazos que unen a Corea y Jalisco, desde hace 10 años se celebra en Zapopan el Día de Corea , que reúne a artistas y agrupaciones. Afirmó que ambos mantienen una relación fortalecida y próspera y esperan que más mexicanos visiten el país asiático, así como más coreanos conozcan la entidad y sus atractivos.

“Espero que el Día de Corea permita que más mexicanos conozcan Corea, que más coreanos descubran la riqueza de Jalisco y que sigamos fortaleciendo una amistad que ya supera los 120 años de historia”, mencionó.

El embajador expresó que se estiman que lleguen alrededor de 20 mil coreanos a México durante el Mundial 2026.

JM