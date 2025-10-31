Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 31 de octubre de 2025

El clima en Zapopan para este viernes 31 de octubre informa que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 40%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Sábado 1 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Domingo 2 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Lunes 3 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Martes 4 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Jueves 6 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 9

Viernes 7 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 9

