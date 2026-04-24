Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 24 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este viernes 24 de abril prevé que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15Lunes 27 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Martes 28 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Miércoles 29 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Viernes 1 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara