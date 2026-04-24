Viernes, 24 de Abril 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 24 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 24 de abril de 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 24 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este viernes 24 de abril prevé que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

Lunes 27 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Martes 28 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Miércoles 29 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Viernes 1 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey
Clima en Tonalá
Clima en El Salto
Clima en Tlaquepaque
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Chapala
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tapalpa
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Mazamitla
Clima en Cancún
Clima en Ciudad de México
Clima en Guadalajara

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones