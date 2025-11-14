Viernes, 14 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 14 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 14 de noviembre de 2025

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 14 de noviembre de 2025

El clima en Zapopan para este viernes 14 de noviembre prevé que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 19%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Sábado 15 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Domingo 16 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Lunes 17 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Martes 18 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Jueves 20 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Viernes 21 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala
Clima en Tapalpa
Clima en Ciudad de México
Clima en Mazamitla
Clima en Tonalá
Clima en Guadalajara
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en El Salto
Clima en Tlaquepaque
Clima en Cancún
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Monterrey

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones