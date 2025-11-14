Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 14 de noviembre de 2025

El clima en Zapopan para este viernes 14 de noviembre prevé que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 19%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Sábado 15 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Domingo 16 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Lunes 17 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Martes 18 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Jueves 20 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Viernes 21 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

