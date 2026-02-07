Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 7 de febrero de 2026

El clima en Zapopan para este sábado 7 de febrero prevé que estará con algo de nubes con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 16%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Martes 10 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

