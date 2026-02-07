Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 7 de febrero de 2026

El clima en El Salto para este sábado 7 de febrero prevé que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 34%.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Domingo 8 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Lunes 9 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Martes 10 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga