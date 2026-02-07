Sábado, 07 de Febrero 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 7 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

El clima en El Salto para este sábado 7 de febrero prevé que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 34%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 8 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Lunes 9 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Martes 10 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

