Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 24 de enero de 2026

El clima en Zapopan para este sábado 24 de enero determina que estará con algo de nubes con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Domingo 25 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Martes 27 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Miércoles 28 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Jueves 29 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Sábado 31 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

