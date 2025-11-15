Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 15 de noviembre de 2025

El clima en Zapopan para este sábado 15 de noviembre prevé que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 24%.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Domingo 16 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Lunes 17 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11Martes 18 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Miércoles 19 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Jueves 20 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Viernes 21 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Sábado 22 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Chapala