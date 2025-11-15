Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 15 de noviembre de 2025

El clima en Zapopan para este sábado 15 de noviembre prevé que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 24%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Domingo 16 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Lunes 17 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Martes 18 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Miércoles 19 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Jueves 20 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Viernes 21 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Sábado 22 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

