Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 10 de enero de 2026

El clima en Zapopan para este sábado 10 de enero informa que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 8 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 23%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Domingo 11 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11Lunes 12 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11Martes 13 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Jueves 15 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12