Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 5 de noviembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Zapopan para este miércoles 5 de noviembre anticipa que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 19%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Jueves 6 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

Viernes 7 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

Sábado 8 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Domingo 9 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Lunes 10 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Martes 11 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Miércoles 12 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

