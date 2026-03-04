Miércoles, 04 de Marzo 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 4 de marzo de 2026

El clima en Zapopan para este miércoles 4 de marzo determina que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 21%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Viernes 6 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Domingo 8 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 11

Lunes 9 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 11

Martes 10 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 9

