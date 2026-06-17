Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este miércoles 17 de junio prevé que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 19 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 17Domingo 21 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en El Salto