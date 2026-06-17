Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este miércoles 17 de junio prevé que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 19 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 17

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

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