Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de junio de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 17 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 45%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Sábado 20 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Ciudad de México