Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de julio de 2026

El clima en Zapopan para este miércoles 15 de julio anticipa que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 62%.Jueves 16 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Viernes 17 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Sábado 18 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16Domingo 19 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 15Lunes 20 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Martes 21 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Miércoles 22 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa