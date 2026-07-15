Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de julio de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 15 de julio anticipa que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 56%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 16 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Viernes 17 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Sábado 18 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Domingo 19 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 17

Lunes 20 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Martes 21 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Miércoles 22 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

