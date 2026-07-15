Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de julio de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 15 de julio anticipa que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 56%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Jueves 16 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Viernes 17 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Sábado 18 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Domingo 19 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 17Lunes 20 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Martes 21 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Miércoles 22 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey