Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 4 de noviembre de 2025

El clima en Zapopan para este martes 4 de noviembre determina que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 9Jueves 6 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 9Viernes 7 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10Sábado 8 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11Domingo 9 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Lunes 10 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11Martes 11 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12