Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 4 de noviembre de 2025

El clima en Zapopan para este martes 4 de noviembre determina que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 9

Jueves 6 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 9

Viernes 7 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

Sábado 8 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Domingo 9 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Lunes 10 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Martes 11 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

