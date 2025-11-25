Martes, 25 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 25 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

El clima en Zapopan para este martes 25 de noviembre anticipa que estará con nubes con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 38%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Miércoles 26 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Jueves 27 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 28 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Sábado 29 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Domingo 30 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Lunes 1 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Martes 2 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

